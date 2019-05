Propadák CDU/CSU? Němci dále chtějí za kancléřku Merkelovou

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Sedm z deseti Němců si i po evropských volbách, v nichž propadly vládní strany CDU/CSU a SPD, přeje, aby kancléřka Angela Merkelová (CDU) zůstala ve funkci až do konce současného volebního období v roce 2021. Zároveň velká většina občanů spolkové republiky není přesvědčena o tom, že by předsedkyně křesťanských a sociálních demokratů - Annegret Krampová-Karrenbauerová a Andrea Nahlesová - byly dost schopné na to, aby stanuly v čele vlády. Ukázal to průzkum pro televize RTL a n-tv.