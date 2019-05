Evropské komisi došla trpělivost, chce vysvětlit špatný stav italských financí

Komise je takovýto dopis podle pravidel EU povinna zaslat v případě, že členská země EU má dluh přesahující limit 60 procent hrubého domácího produktu (HDP) a nesnižuje ho požadovaným způsobem. Itálie by měla na dopis odpovědět do pátku. Podobné dopisy komise zaslala rovněž Francii, Belgii a Kypru, v nejsložitější situaci se však zřejmě nachází Itálie, píše agentura Reuters.

Italský státní dluh v loňském roce stoupl na 132,2 procenta HDP z předloňských 131,4 procenta HDP. Evropská komise navíc předpokládá, že letos se dluh zvýší na 133,7 procenta HDP a v příštím roce se vyšplhá na 135,2 procenta HDP.

Strukturální rozpočtový deficit, který nezahrnuje jednorázové příjmy a výdaje a je očištěný od výkyvů v hospodářském růstu, by měl podle odhadů v letošním roce činit 2,4 procenta HDP a napřesrok 3,6 procenta HDP. To je v rozporu s kompromisní dohodou, kterou Itálie s komisí uzavřela koncem loňského roku.

Komise příští středu vydá aktualizované hodnocení stavu italských veřejných financí. Podle zdrojů agentury Reuters v rámci toho hodnocení pravděpodobně dospěje k závěru, že EU by s Itálií měla zahájit disciplinární řízení. To by mohlo vést až k pokutě ve výši 0,2 procenta italského HDP, tedy kolem 3,5 miliardy eur, pokud by Řím opakovaně ignoroval výzvy Bruselu k napravení stavu veřejných financí. Tento proces by nicméně trval dlouhou dobu a vyměření pokuty je z politických důvodů nepravděpodobné, píše Reuters.