Seehofer se chystá do politického důchodu. Je hrdý na usmíření Česka s Bavorskem

"Celkem budu v politice padesát let. To pak se skončením tohoto volebního období opravdu stačí," řekl Seehofer agentuře DPA ke svému rozhodnutí, které v něm uzrálo už loni.

O politickém konci Seehofera, kterému bude v červenci 70 let, se mluvilo opakovaně už od parlamentních voleb v roce 2017, kdy jeho Křesťanskosociální unie přišla o velkou část hlasů. Rodák z Ingolstadtu ale v politice zůstal, i když musel postupně opustit post bavorského premiéra, který zastával v letech 2008 až 2018, a šéfa CSU, tedy sesterské strany křesťanských demokratů Merkelové. V obou funkcích ho nahradil Markus Söder.

Seehofer, který se v posledních letech dostával do ostrých střetů s Merkelovou v otázce migrace, za jeden ze svých největších úspěchů považuje to, že se za jeho působení ve funkci bavorského premiéra podařilo výrazně zlepšit vztahy s Českou republikou.

"Jeden bod, na který všichni můžeme být hrdí, je usmíření mezi Českem a Bavorskem," řekl například v roce 2017 na sjezdu CSU. Téma vyzdvihuje opakovaně.

Politicky se Seehofer angažuje od svého mládí. Na konci 60. let vstoupil do mládežnické organizace konzervativní unie a v roce 1971 do CSU. O devět let později byl poprvé zvolen poslancem Spolkového sněmu, v letech 1992 až 1998 působil jako ministr zdravotnictví a v letech 2005 až 2008 jako ministr zemědělství v prvním kabinetu Merkelové.