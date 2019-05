Orbán po vlně kritiky couvá. Maďarská vláda dala k ledu spornou reformu

Nový systém správních soudů, který dosud prosazovala Orbánova konzervativní vláda, vzbuzoval řadu pochybností. S kritikou se setkalo například to, že nové instituce by byly vyňaty ze současného justičního systému a hlavní slovo při jmenování soudců by měla vláda.

Nové správní soudy mají podle plánů vlády rozhodovat také o ožehavých tématech, jako jsou stížnosti na průběh voleb, spory kolem povinnosti vládních úřadů poskytovat informace nebo o rozhodnutích úřadu pro dohled nad médii. Dosud v těchto případech v Maďarsku rozhodují obecné soudy.

Kritici neskrývali obavy, že Orbánova vláda, která v uplynulých letech ovládla většinu oblastí maďarského veřejného života, reformou získá další nástroj pro kontrolu justice.

Gulyás na dnešní tiskové konferenci řekl, že vláda je toho názoru, že nový systém správních soudů je v souladu s evropskými standardy a principy právního státu. Nicméně chce, aby nejdříve byly vyřešeny spory provázející tuto reformu.