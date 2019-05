Británie má novou politickou hvězdu: Kandidát na lídra konzervativců kouřil dýmku s opiem

"Tohle je pro volbu lídra konzervativců premiéra," komentoval odhalení politický reportér The Daily Telegraph Steven Swinford. Stewart v minulosti působil v zahraničí jako diplomat a dýmka s opiem se mu údajně dostala do rukou, když pobýval v Íránu.

"Dávali ji kolovat na svatbě. Říkal jsem si 'tohle bude hodně zvláštní odpoledne'," popsal zkušenost. Žádný efekt ale údajně po kouření necítil. "Možná, že byla ta rodina tak chudá, že toho do dýmky moc nedali," řekl. Následně v rozhovoru na televizi Sky News dodal, že experimentovat s omamnou látkou neměl a že to byla "hloupá chyba".

Stewart si v posledních dnech získal pozornost novinářů, když začal plnit svůj profil na twitteru amatérsky vyhlížejícími videy z ulic britských měst, na nichž vyzývá občany, aby si s ním přišli popovídat o aktuální situaci v zemi. Ačkoli se komentátoři shodují, že jeho šance v souboji o nového vůdce vládní strany to nejspíš moc neposílí, řada z nich hovoří o příjemném osvěžení stranického procesu.

With huge thanks to some amazing people we now have a website please RT this links and please send in questions - and tell us if you’d like to come to meet me on #RoryWalks. Lets get this done and then get on with building a better happier country https://t.co/mJyZeeuj0X pic.twitter.com/Cro7DsM84c