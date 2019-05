Guterres obdržel prestižní Cenu Karla Velikého, pronesl projev o migraci

"António Guterres je člověk, v němž se spojuje hluboké etické a společenské přesvědčení s vědeckou inteligencí jeho akademické minulosti," prohlásil Felipe VI. na adresu sedmdesátiletého šéfa OSN. Guterrese, který byl v minulosti portugalským premiérem nebo Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, ocenil dále jako velkého Evropana a světoobčana.

As a committed European and Secretary-General of the UN, the International Charlemagne Prize I received today is especially meaningful to me, but it is also a tribute to the commitment, service and sacrifice of the women and men of the @UN. pic.twitter.com/4mV5A4AnLw