Spalničky kosí Evropany: Od ledna 2016 se vyskytlo přes 44 tisíc případů

Nejhůře postiženou zemí je Rumunsko, kde bylo ve sledovaném období od ledna 2016 do března letošního roku registrováno více než 16.000 případů spalniček, následuje Itálie s více než 8000 případy, potom Francie, Řecko a Německo. V České republice se podle zprávy ECDC vyskytlo ve zmíněné době 583 případů nákazy spalničkami.

Největší riziko infekce hrozí dětem od narození do čtyř let; do této věkové skupiny spadá 40 procent všech případů. Ze zprávy ale také vyplývá, že 29 procent případů se vyskytlo u dospělých lidí nad 30 let.

