Assange nedorazil k soudu. Jeho zdravotní stav se dramaticky zhoršuje, tvrdí WikiLeaks

Londýnský soud měl dnes pokračovat v projednávání žádosti o Assangeovo vydání do Spojených států, kde čelí obvinění o celkem 18 bodech kvůli zveřejnění utajovaných dokumentů americké vlády. Od dnešního jednání se zásadní posun neočekával, významnější stání je v plánu 12. června. Agentura AP napsala, že bude možná přesunuto na soud blíže u věznice Belmarsh, kde si Assange odpykává 50týdenní trest.

"Není mu moc dobře," řekla soudkyně Emma Arbuthnotová. Wikileaks uvádí, že Assangeův zdravotní stav se po nástupu do vazby "dále zhoršuje a (Assange) dramaticky zhubl". "WikiLeaks má vážné obavy ohledně zdravotního stavu našeho vydavatele Juliana Assange, který byl přesunut na lůžkové oddělení věznice Belmarsh," píše se v prohlášení skupiny.

Zakladatel kontroverzního serveru je za mřížemi od 11. dubna, kdy byl zatčen na ekvádorské ambasádě, kde se skrýval od roku 2012 díky azylu od předchozí ekvádorské vlády. USA jej obviňují z porušení zákona o špionáži a za oceánem mu hrozí desítky let vězení.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj