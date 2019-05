Trump se na návštěvě Británie zřejmě setká s Faragem a Johnsonem, označil je za své přátele

"Nigel Farage je můj přítel. Boris je můj přítel," řekl dnes Trump novinářům ve Washingtonu před odletem do Colorada. Podle Reuters ale odmítl přímo odpovědět na otázku, zda by některého z těchto dvou politiků rád viděl ve funkci britského premiéra. "Mám je rád, ale neuvažoval jsem, že bych je podpořil... Nepřísluší mi někoho podporovat, ale mám je oba ve velké úctě," uvedl šéf Bílého domu.

Britská premiérka Theresa Mayová minulý pátek oznámila, že se 7. června vzdá funkce vůdkyně konzervativců a posléze i premiérského křesla. Do klání o její nástupnictví se už přihlásilo jedenáct konzervativců včetně bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona. On a lídr Strany pro brexit Nigel Farage patří k nejznámějším zastáncům tvrdého brexitu; odchod Británie z EU si přejí i za cenu toho, že by se měl uskutečnit bez dohody s Bruselem. Farageova strana minulý týden zvítězila v Británii ve volbách do Evropského parlamentu. Trump to označil za "velké vítězství".

Americký prezident dorazí do Británie na státní návštěvu v pondělí. V Buckinghamském paláci se spolu s manželkou Melanií zúčastní slavnostní večeře pořádané královnou Alžbětou II. V úterý se setká na pracovní snídani s premiérkou Mayovou.

Podle zdroje agentury Reuters by měli šéf Bílého domu a končící britská premiérka jednat o čínské technologické společnosti Huawei a její snaze podílet se na výstavbě britské mobilní sítě 5G. Hovořit by měli také o plánované schůzce Trumpa s ruským prezidentem Putinem.

Proti Trumpově státní návštěvě Británie se zvedla vlna nevole. Odpůrci amerického prezidenta, kteří se již loni v červenci podíleli na protestech proti jeho pracovní návštěvě, už oznámili, že i letos hodlají získat povolení na to, aby se mohla nad Londýnem během Trumpovy návštěvy vznášet jeho nafukovací karikatura.

Balon znázorňuje šéfa Bílého domu jako dítě s plenkami. Podmínkou pro opětovné vypuštění balonu nad britskou metropoli je ovšem to, že se vybere 30.000 liber (878.000 korun), které následně organizátoři darují organizacím bojujícím proti Trumpově politice. Do dnešního večera se za tímto účelem na crowdfundingové stránce vybralo již téměř 17.000 liber (téměř půl milionu korun).

Policie očekává, že proti Trumpovi vyjdou do ulic britských měst protestovat příští týden přinejmenším tisíce lidí.