Nahlesová skončí v čele SPD, pokud neobhájí funkci předsedkyně parlamentní frakce

Sociálnědemokratičtí poslanci ve Spolkovém sněmu budou příští úterý předčasně hlasovat o tom, jestli v čele jejich frakce zůstane stávající předsedkyně strany. Hlasování se mělo uskutečnit až v září, ale samotná Nahlesová ve středu prosadila předčasný termín v reakci na propad SPD v evropských volbách a také v zemských volbách v Brémách minulou neděli.

Zdroje německého listu zdůraznily, že funkce předsedkyně strany a parlamentní frakce jsou úzce propojené. Jako předsedkyně strany by Nahlesová po opuštění postu šéfky sociálnědemokratických poslanců přišla o "mocenskou páku" a nemohla by nic ovlivňovat, vysvětlují lidé z okolí samotné Nahlesové. "Že to nefunguje, vidíme na příkladu šéfky CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové," cituje Bild svůj zdroj, který poukazuje na situaci ve straně kancléřky Angely Merkelové, která se ke konci minulého roku vedení strany vzdala.

Také někteří účastníci středečního zasedání frakce SPD se podle agentury DPA vyjádřili podobně, stejně jako samotná Nahlesová v užším kruhu. Osmačtyřicetiletá politička po volebních debaklech vyzvala své kritiky, aby proti ní kandidovali. Podle DPA se ale dosud žádný protikandidát nenašel.