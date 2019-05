Italské námořnictvo zachránilo 100 běženců, 178 se jich dostalo až na Maltu a Lampedusu

Vojenská hlídková loď Cigala Fulgosi, jež se u Libye účastní italské operace na ochranu rybolovu a ropných plošin, zachránila z člunu nabírajícího vodu 100 migrantů, z toho 17 žen a 23 nezletilých. Záchranná operace se udála zhruba 165 kilometrů severně od libyjského pobřeží, tedy v oblasti, která oficiálně spadá pod libyjskou pobřežní stráž.

Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini posádce lodi nařídil, aby zachráněné vylodila v Janově na severu Itálie. Na počátku května mohla táž loď s migranty přistát na Sicílii, tedy mnohem blíž, a nynější volbu přístavu agentura AFP interpretuje jako znamení nevole muže, který ve vládě prosadil tvrdý postup proti migraci.

V noci na dnešek z Libye po třech dnech doplulo na ostrov Lampedusa, který je nejblíže libyjským břehům, 103 uprchlíků na dvou lodích.

Ve středu večer maltské námořnictvo z vody vyzdvihlo 75 migrantů, kteří se drželi konstrukce tuňáčí farmy na volném moři. Zatím není jasné, jak se tam dostali.

Německá nezisková organizace Sea-Watch zveřejnila záběry natočené 23. května z humanitárního letadla Moonbird. Na palubě člunu, který se vypouští, jsou desítky lidí, několik migrantů skončí ve vodě a nejméně jeden člověk se utopí. Podle Sea-Watch se loď italského námořnictva tehdy nacházela 55 kilometrů od neštěstí, ale na místo vyslala pouze hlídkovací vrtulník a počítala s tím, že přeživší vyzvedne libyjská loď.

Na Maltu, kde žije 450.000 obyvatel, se za letošní rok po moři dostalo 673 běženců, zatímco loni to za stejný časový úsek byli pouze čtyři lidé. Itálie tehdy ještě před nástupem populistické vlády nesla odpovědnost za záchranné operace a příjem migrantů.

Italské ministerstvo vnitra vedení Salvinim informovalo, že italských břehů od počátku roku dosáhlo 1561 uprchlíků, zatímco loni za stejnou dobu to bylo 13.430 lidí.

Hlavní proud těch, co se snaží dostat do Evropy z Afriky přes moře, se přesunul z centrálního do západního Středomoří. Do Španělska se letos po moři dostalo 7803 migrantů, uvádí web Mezinárodní organizace pro migraci.

Co se týče východního Středomoří, Řecko hlásí nárůst příchodů z Turecka, napsala dnes agentura DPA. Jen v květnu se do Řecka z Turecka dostalo úhrnem 13.606 migrantů, z toho 9293 po moři, informoval UNHCR a řecká pobřežní stráž. Minulý měsíc turecko-řeckou hranici překonalo 3020 lidí, v květnu 3018 to bylo 4734 migrantů.

Evropská unie se s Tureckem v roce 2016 dohodla, že Ankara bude svou hranici bedlivě střežit výměnou za finanční pomoc tři miliardy eur (77,5 miliardy Kč).