Prolomení brexitového patu? Referendum, nebo volby, tvrdí Hammond

Ačkoliv se Ministr Hammond plně neztotožňuje ani s jednou z výše zmíněných alternativ, uvedl, že si není jistý, zda by vypsání voleb situaci skutečně odblokovalo a to především z důvodu rozdílných názorů na brexit uvnitř dvou hlavních politických stran britské scény. Konzervativní a Labouristická strana se v otázce brexitu stále nedokáží shodnout, obdobnou dělící linii však sledujeme i uvnitř stran samotných.

Hammond by si nejvíc ze všeho přál, aby britská Dolní sněmovna brexitovou dohodu konečně schválila. Pokud tak ale neučiní, bude muset samotný parlament rozhodnout o tom, jak celou záležitost brexitu vrátí zpět k projednání britským občanům – tedy jestli formou všeobecných voleb či druhého referenda. Pokud se poslanci dolní komory neshodnou a brexitovou dohodu nakonec neschválí, pošpiní to podle slov Hammonda reputaci celého parlamentu.

Ministr se dále netají tím, že by byl v případě nutnosti připraven volit proti vládě, pokud by se nadcházející konzervativní premiér (či premiérka) rozhodl pro odchod Velké Británie z EU bez dohody. Hlasoval by tak na základě národního zájmu, který je podle něj v této otázce silnější než zájem stranický.

Philip Hammond v referendu v roce 2016 podporoval setrvání země v Evropské unii a následně varoval před riziky, která by odchod z EU bez dohody Británii přinesl. Odchod bez dohody je pro něj „červenou linií“, i proto se Hammond osobně setkává s kandidáty na budoucího předsedu/předsedkyni britské vlády a dotazuje se jich na jejich vize a možné kroky k rozřešení brexitové slepé uličky. Sám by nad kandidaturou nepřemýšlel, dodal, že by v čele viděl raději někoho „se svěží tváří.“

Doposud není jisté, kdo se dalším britským vládním lídrem stane, mezi kandidáty je však několik osobností, které hájí odchod země z EU k 31. říjnu s dohodou nebo bez ní. K těm, co by unijní blok chtěli za každou cenu na podzim opustit, patří například kandidát Boris Johnson nebo Dominic Raab. Ani další kandidáti odchodu bez dohody příliš neoponují, spíše naopak. A tak to vypadá, že se Británie řítí k tzv. divokému brexitu rychleji než kdy dřív.