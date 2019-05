Katastrofa letu 447 Air France: Proč zahynulo 228 lidí na palubě?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Havárii letounu Airbus A330-203 společnosti Air France, který se 1. června 2009 zřítil do Atlantiku při letu z Brazílie do Francie, způsobily technické i lidské faktory. Vyplynulo to z vyšetřování havárie, při níž zahynulo všech 228 lidí na palubě, včetně tří Slováků. Závěrečná vyšetřovací zpráva byla zveřejněna v červenci 2012. Upozorňuje se v ní na nedostatky ve vybavení letounu a na nevhodné reakce vystresovaných pilotů.