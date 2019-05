Politické zemětřesení v Británii? Proevropští liberální demokraté jsou v čele průzkumu

Liberální demokraté v sondáži volebních preferencí získali 24 procent a první příčku zaujali poprvé od roku 2010. Straně pro brexit, která v Británii s 31,6 procenta hlasů vyhrála nedávné volby do Evropského parlamentu, by dalo hlas 22 procent Britů. Vládní konzervativci a opoziční labouristé by získali shodně 19 procent a Strana zelených osm procent hlasů.

Nevertheless, it is clear that the ever extending Brexit process and Labour's ambiguity have opened up a gap in the market that the Lib Dems are filling. 41% of Remain voters now say they would vote Lib Dem, compared to Labour's 27% https://t.co/ueScgptCmg pic.twitter.com/feGmacsAYO