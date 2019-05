Pompeo jednal v Berlíně. Vztahy USA a Německa skřípou, nejen kvůli Íránu

"Jsme zajedno, že musíme zabránit tomu, aby Írán získal jaderné zbraně, máme jiné názory na cestu, jak toho dosáhnout," uvedl na společné tiskové konferenci Maas, který stejně jako jeho evropští kolegové nadále usiluje o zachování mezinárodní dohody o íránském jaderném programu.

Spojené státy dohodu vypověděly a volí proti Teheránu raději cestu zpřísněných sankcí, k nimž by se podle nich měli připojit i ostatní spojenci. V tomto postupu bude Washington podle Pompea pokračovat i nadále. Írán podle něj musí začít naplňovat mezinárodní dohody a vzdát se podpory terorismu.

Wheels up for Europe. I look forward to important discussions in Berlin, Switzerland, The Hague, and London as we look to enhance our partnerships on issues from global security to trade and investment. pic.twitter.com/IIhidyd5BQ