Potopenou loď z Dunaje se nedaří vyprostit, 21 pasažérů nadále pohřešováno

"Podmínky jsou naprosto proti nám," řekl dnes na tiskové konferenci se svou jihokorejskou kolegyní Kang Kjong-wha maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. "Není možné se k vraku dostat. Viditelnost je nulová a Dunaj teče rychlostí 15 kilometrů za hodinu," popsal šéf maďarské diplomacie. Vrak potopené lodi jménem Mořská panna (Hableány) je v šestimetrové hloubce.

Agentura APA napsala, že maďarské úřady předpokládají, že uvnitř plavidla se nacházejí těla obětí, a tak usilují o jeho co nejrychlejší vyproštění. Maďarský premiér Viktor Orbán neštěstí označil za událost, která "člověkem otřese". Ve státním rozhlase dnes řekl, že požádal úřady, aby ho "přísně a důkladně" vyšetřily.

Audio footage of the radio traffic minutes after the tragic #accident of sightseeing boat #Hableány in #Budapest, Hungary was released by Hungarian radio station Trend FM.



Read the details of the accident on Index in English:https://t.co/drTqZG2Cd1 pic.twitter.com/GToNPtowNo