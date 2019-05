Babiše propírají i ve světě: Český premiér se ocitne pod dalším tlakem

Unijní vyšetřování Babiše je podle Bloombergu další položkou na seznamu právních a politických potíží, jimž čelí vůdci východního křídla Evropské unie.

"V pondělí byl šéf rumunské vládní strany poslán do vězení kvůli korupci a maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi hrozí, že po volbách do Evropského parlamentu bude vyčleněn z politického mainstreamu bloku," píše Bloomberg.

Podle agentury Reuters jsou závěry EK další politickou ránou pro Babiše, který vždy popíral, že by se dopustil porušení zákonů. Reuters cituje reakci Babiše, který agentuře v textové zprávě sdělil, že výsledky jsou pouze předběžné a budou pečlivě přezkoumány.

Myslím, že je na čase oslovovat premiéra Babiše "Nejdražší premiére", protože to vypadá, že dražšího premiéra nikdo v Evropě nemá. — Markéta Adamová (@market_a) 31. května 2019

Audit EK dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. Babiš (ANO) v reakci na informace médií ČTK napsal, že neporušuje ani české ani evropské zákony a že Česká republika nebude muset žádné dotace vracet. Jde podle něj o předběžný návrh.

O Babišově střetu zájmů se mluví od jeho vstupu do politiky

O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do Sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je totiž jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru, realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, a je i druhou nejvýznamnější skupinou českého chemického průmyslu. Výrazné je také jeho angažmá v médiích, jeho skupina Mafra patří k nejsilnějším mediálním domům v České republice.

Podle novely zákona o střetu zájmů, přijaté začátkem roku 2017 přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta Miloše Zemana, smějí členové kabinetu ovládat firmy, ty ale nemají přístup k veřejným zakázkám a nenárokovým dotacím. Omezení platí pro společnosti, v nichž ministři drží nejméně čtvrtinový podíl. Zákon zakazuje členům vlády, ale i dalším činitelům jako jsou poslanci či senátoři, provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Babiš v reakci na normu v únoru 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Začátkem loňského července Evropský parlament (EP) schválil nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, od 2. srpna zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise (EK) k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak se střetu zájmů zbavit. Buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z EU, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy.

EP v půlce loňského prosince vyzval komisi k řešení možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadovali i pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí žádosti do EU přestalo posílat. Bruselu nepředložilo podle serveru iROZHLAS.cz k proplacení kromě stomilionové dotace na projekt linky na toastový chléb Penam dalších 11 projektů firem holdingu Agrofert za více než 61 milionů korun.

Kromě Evropské komise se Babišovým možným střetem zájmů zabýval také Městský úřad v Černošicích, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod dříve jeho holding Agrofert. Podnět odeslala loni v srpnu na černošický úřad organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Černošický úřad v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200.000 korun. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátil k novému projednání.