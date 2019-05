Assange za mřížemi trpí? Má symptomy oběti psychologického mučení, tvrdí expert OSN

Melzerovo dnešní prohlášení vychází z nedávné návštěvy zakladatele WikiLeaks ve věznici na okraji Londýna, kde si Australan odpykává trest za porušení podmínek kauce poté, co byl v dubnu vyveden z ekvádorské ambasády v britské metropoli. Švýcarského experta OSN na začátku května do věznice Belmarsh doprovodili dva lékaři specializující se na potenciální oběti mučení, kteří s Assangem mluvili a provedli "důkladný zdravotní posudek".

The UN Special Rapporteur on Torture says of Julian #Assange: “In 20 years of work with victims of war and political persecution I have never seen democratic states ganging up to deliberately isolate, demonise and abuse a single individual. with so little regard for the law.”