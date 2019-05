Papež František zahájil návštěvu Rumunska, vyzval k zastavení masové emigrace

Po příletu uvítal nejvyššího představitele katolické církve na bukurešťském letišti prezident Klaus Iohannis spolu s věřícími a církevními hodnostáři. Hlavu státu doprovázela manželka Carmen Iohannisová, která je katolička. Sám Iohannis je luterán, zatímco přes 80 procent rumunského obyvatelstva je pravoslavných.

#PopeFrancis signs the Book of Honor at the Presidential Palace in Bucharest, writing "May God bless the Romanian people and allow them to walk united in peace and prosperity under the protection of the Virgin Mary." pic.twitter.com/htKkbuhPz3