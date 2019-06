Papež vyzval Maďary a Rumuny ke smíru, mši zkomplikovalo špatné počasí

"Složité a žalostné minulé události nesmí být zapomenuty nebo zapírány, zároveň však nesmí být překážkou či výmluvou, která stojí v cestě naší touze žít pohromadě jako bratři a sestry," řekl papež.

Transylvánie, zvaná také Sedmihradsko, patřila do konce první světové války Rakousko-Uhersku, k Rumunsku region přičlenila Trianonská smlouva z roku 1920. V oblasti dodnes žije početná katolická maďarská menšina, jejíž soužití s většinovými Rumuny nebylo vždy bezproblémové. Maďaři tvoří šest procent rumunské populace a jsou tak největší menšinou v zemi.

Celebrating Mass at the Shrine of Sumuleu-Ciuc, #PopeFrancis asks Mary to "teach us to weave the future". #PopeInRomania https://t.co/VgVP1O751j