Tři brutální útoky v Bratislavě: Střelba, napadení Afričanů a zbití neslyšícího

Policie dnes nad ránem zadržela devětatřicetiletého muže, který verbálně urážel tři muže z africké Keni, plival na ně a vyzýval je ke rvačce. „Jelikož vzniklo podezření ze spáchání trestného činu hanobení rasy a národa, případ převzala NAKA,“ uvedla policie na sociálních sítích.

Při dalším sobotním útoku osmadvacetiletý muž napadl o šest let mladšího neslyšícího. Kopl jo do hlavy. Oběť po útoku utrpěl krvácení do mozku a otok a je ve vážném stavu v nemocnici.

Policie informovala, že ještě před incidenty přijala bezpečností opatření, díky kterým byli oba muži brzy po činech zadrženi. Zmíněná opatření byla přijata už v pátek, kdy ve slovenském hlavním městě došlo ke střelbě.

Při incidentu byli zraněni tři lidé.

Agresivní muž nožem napadl ochranku finanční správy a poté se ozbrojený pohybovat v centru Bratislavy a vyhrožoval kolemjdoucím. Na výzvu policistů nereagoval a ti použili služební zbraň. Lehce zraněna byla i kolemjdoucí čtrnáctiletá dívka.