Žluté vesty opět v ulicích Paříže, účast bídná. V září má přijít nová velká vlna protestů

"Jsme velice odolní. V létě bude asi malý pokles (účasti), ale v září to znovu začne silněji než dřív," řekla AFP jedna z demonstrantek.

Protivládní manifestace, které se konají každou sobotu od loňského listopadu, přilákaly v posledních měsících různý počet lidí, od desítek po stovky tisíc. Protestujících je však čím dál tím méně. Před dvěma týdny se pochodů po celé Francii zúčastnilo 15.500 lidí, o týden později to bylo jen 12.500.

#YellowVests marching in #Paris moments ago for #ActeXXIX. The Elite think their predatory globalist agenda is a fait accompli. But this movement and the significant transformative changes it is bringing forth prove otherwise. Vive la France!! #GiletsJaunes pic.twitter.com/pMqewmyKQn