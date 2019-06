Případ Všelichové a Farkase: Zdechovský navštívil odsouzené Čechy v tureckém vězení

„Česká republika se snaží mít s Tureckem dlouhodobě výborné vztahy. Umožnění návštěvy českých občanů uvězněných v Turecku a následná jednání s tureckými představiteli beru jako jejich potvrzení,“ komentoval svou cestu europoslanec Tomáš Zdechovský. Za pozitivní označil fakt, že turecká strana se mu snažila maximálně ve všem vyjít vstříc a je otevřená k pokračování vzájemného dialogu.

Návštěva vězňů byla připravována několik měsíců

Cesta byla podle europoslance Tomáše Zdechovského plánovaná několik měsíců ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a českou ambasádou v Ankaře. Schůzky s náměstkem tureckého ministra spravedlnosti se zúčastnil také velvyslanec České republiky v Ankaře Pavel Kafka a o výsledku jednání byl informován ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Schůzky s Markétou Všelichovou i Miroslavem Farkašem trvaly vždy hodinu. Oba naše občany jsem se snažil pozitivně motivovat a říci jim, že nás jejich případ stále zajímá a informoval jsem je o pozitivním postoji turecké strany k jednání a jejich návštěvě,“ sdělil k průběhu návštěvy europoslanec, který podle jeho slov dostal povolení k návštěvě již začátkem května, nicméně do Turecka odjel až po volbách do Evropského parlamentu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský se dlouhodobě věnuje pomoci českým občanům v zahraničí. Pomohl zprostředkovat dohodu o propuštění českého novináře Rada Šprongla z vazby v Thajsku, angažoval se v kauze Petra Jaška vězněného v Súdánu, v případech odebraných dětí českým občanům v Norsku, Velké Británii i Švýcarsku, nebo v případech trestaných řidičů kamionu na francouzsko-britské hranici.

Vývoj případu

• 17. listopadu 2016 - O zadržení českých občanů s několikadenním zpožděním informovala turecká a později i česká média.

• 13. prosince 2016 - Turecko navštívil tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, mimo jiné jednal o zadržených Češích.

• 8. února 2017 - Prokuratura ve městě Şirnak na jihovýchodě Turecka obžalovala Všelichovou a Farkase z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. Požadovala pro ně trest v rozmezí sedmi a půl až 15 let vězení.

• 2. srpna 2017 - Všelichová a Farkas byli odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG. Obhajoba se odvolala.

• Listopad 2017 - Turecký soud potvrdil Čechům trest šest let a tři měsíce vězení. Jejich advokáti podali koncem listopadu dovolání k tureckému nejvyššímu soudu. Všelichová a Farkas nadále zůstali ve věznici ve Vanu na jihovýchodě Turecka.

• 23. července 2018 - Turecký nejvyšší soud potvrdil trest, který uložil soud nižší instance (75 měsíců vězení). Češi už v Turecku nemají další možnost odvolání, mohou ale podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.