Černoch v čele britských konzervativců? Sam Gyimah je již 13. kandidátem

Další referendum by podle něj mělo nabízet tři možnosti - odchod Británie z Evropské unie bez dohody, odchod na základě dohody premiérky Mayové, nebo setrvání Spojeného království v EU. Sám Gyimah by se prý vyslovil pro setrvání, nicméně za tuto možnost by jako premiér aktivně nevystupoval.

Gyimah působil ve vládě Theresy Mayové jako náměstek ministra školství, své funkce se ale vzdal na konci listopadu loňského roku, protože nesouhlasil s tehdejší podobou premiérčiny odchodové dohody. V původním referendu z roku 2016 hlasoval pro setrvání v EU.

I am running to be Conservative Party leader and Prime Minister - go to https://t.co/MShWaI9qmR to join the journey of national renewal. #BackSamsPlan pic.twitter.com/7mVkytZAm6 — Sam Gyimah MP (@SamGyimah) 2. června 2019

Konzervativní poslanec v rozhovoru dále uvedl, že jeho kandidatura není snahou o zisk vysoké pozice v nové vládě. Podle jeho slov by pouze velice těžko mohl působit v kabinetu vedeném někým, kdo prosazuje odchod bez dohody. "V kampani před referendem jsme lidem slibovali dohodu. V našem volebním prohlášení jsme lidem slibovali dohodu," řekl. "Odchod bez dohody by byl zoufalým selháním," uzavřel.

Gyimah se narodil v Anglii, jeho matka je původem z Ghany. Když mu bylo šest, rodiče se rozvedli a Gyimah se s matkou odstěhoval na deset let zpět do západoafrického státu. Po návratu do Británie studoval na univerzitě v Oxfordu.

Mayová končí kvůli nezdaru při prosazování dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Britský parlament dohodu, kterou premiérka s EU vyjednala, odmítl hned třikrát. Původní březnový termín odchodu Británie byl nejprve odsunut na polovinu dubna a nyní je nejzazší termín stanoven na 31. října.