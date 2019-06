Papež končí návštěvu Rumunska: Setká se s Romy, blahořečil řeckokatolické biskupy

"Noví blahoslavení trpěli a obětovali svůj život, když čelili systému s represivní a totalitární ideologií," řekl dnes František před asi 60.000 věřícími.

V noci na 29. října 1948 zatkli tyto vysoké náboženské činitele komunističtí agenti a obvinili je z velezrady kvůli tomu, že nechtěli konvertovat k pravoslaví.

