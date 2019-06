Nové VIDEO tragédie v Budapešti. Kdy začne pátrání v potopené lodi?

Aktualizováno 12:55 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pátrání po obětech ve výletní lodi, která se ve středu potopila v Budapešti, by mohlo začít v pondělí. Po návratu z maďarské metropole to dnes novinářům řekla jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha, informoval list The Korea Herald. Záležet podle ní bude na tom, zda v Dunaji po vydatných deštích dostatečně opadne voda a zpomalí proud řeky. Výletní plavidlo Mořská panna se potopilo po srážce s větší hotelovou lodí. Nejméně sedm lidí zahynulo, 21 dalších se dál pohřešuje. Na palubě bylo 33 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky.