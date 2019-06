Italská vojenská loď připlula do Janova, na palubě je 100 uprchlíků

Italské úřady neuvedly, které konkrétní země si migranty převezmou.

Vojenská hlídková loď Cigala Fulgosi, jež se u Libye účastnila italské operace na ochranu rybolovu a ropných plošin, zachránila ve čtvrtek z člunu nabírajícího vodu 100 migrantů, z toho 17 žen a 23 nezletilých. Záchranná operace se udála zhruba 165 kilometrů severně od libyjského pobřeží, tedy v oblasti, která oficiálně spadá pod libyjskou pobřežní stráž. Plavidlo pak ale překvapivě nedostalo povolení zakotvit v některém z blízkých přístavů na jihu Itálie a muselo plout až na sever země.

After many hours of navigation, the @italiannavy ship "Cigala Fulgosi" just arrived in #Genova with on board the #migrants saved a few days ago In the Mediterranean. @oimitalia staff is at landing point to provide assistance. @unmigration pic.twitter.com/mI8GeYtdeT