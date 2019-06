Grässleová si podala Babiše: Využil svého postavení, aby získal výhody

"Andrej Babiš jednoznačně využil svého postavení politika, aby pro sebe získal hospodářské výhody," uvedla Grässleová, která v končícím volebním období předsedala kontrolnímu výboru Evropského parlamentu. Návrh auditní zprávy EK politička Křesťanskodemokratické unie (CDU) označila za "působivý".

Případ českého premiéra má podle Grässleové, kterou list SZ označuje za "nekompromisní bojovnici proti korupci", symbolický význam, neboť jde o první test nové podoby finančního nařízení z léta loňského roku, který výslovně zmiňuje, že se část o střetu zájmů týká i "vnitrostátních orgánů na všech úrovních".

Podle Grässleové by na situaci kolem českého premiéra Babiše měla zareagovat také liberální frakce ALDE, jejímiž členy jsou v Evropském parlamentu i poslanci zvolení v Česku na kandidátce hnutí ANO. "Bylo by skutečně načase, aby ALDE konečně přestalo na pana Babiše pohlížet jako na čestného člověka. Tím on totiž není," řekla německá politička, kterou pravidelně server Politico řadil mezi nejvlivnější europoslance. Babiš v minulosti tvrdil, že Grässleová nemá ráda Českou republiku a také ji obvinil z toho, že její přístup není korektní a má politický nádech.

Stejný názor jako Grässleová vyjádřil v rozhovoru s SZ také její kolega z kontrolního výboru Bart Staes. "Šéf liberální frakce Guy Verhofstadt rád kritizuje jiné frakce. Nyní by se měl sám postarat o pořádek ve vlastních řadách," řekl belgický europoslanec za zelené. Také on vyzval, aby Evropská komise dotace vyplacené podle něj v rozporu s pravidly požadovala zpět. "EU není žádný bankomat pro bohaté a mocné," řekl Staes.

Belgický europoslanec považuje návrh auditní zprávy za "hodnotný", kritizuje ale, že prověřování ze strany EK nezačalo mnohem dříve, aby mohl být výsledek zveřejněn ještě před volbami do Evropského parlamentu. Podle Staese totiž měli voliči v Česku informace o obsahu auditní zprávy dostat ještě před tím, než se rozhodli, komu v eurovolbách dát svůj hlas.

List Süddeutsche Zeitung se pokusilo získat i vyjádření předsedy ALDE Verhofstadta, zda budou poslanci zvolení za ANO nadále členy liberální frakce. Odpověď ale do uzávěrky nedostal.

Německý list se dnes kauze kolem premiéra Babiše věnuje v obsáhlém článku. Čtenářům představuje obsah návrhu auditní zprávy, kterou má k dispozici, i vývoj na české politické scéně po jejím zveřejnění. "Babiš, který bývá často označován za 'českého Trumpa', udělal kariéru jako rebel proti establishmentu a nyní mluví o 'hysterii'," napsal SZ. Zveřejnění zprávy podle listu zvyšuje tlak na premiéra, proti jehož vládě už několik týdnů protestují desítky tisíc lidí.

Podle SZ mají nyní česká ministerstva několik týdnů na to, aby na auditní zprávu odpověděla, "zřejmě se ale budou řídit interpretací předsedy vlády". S ohledem na odpověď z Prahy pak EK rozhodne o případném vracení dotací. Podle SZ ale s největší pravděpodobností Babišovu kauzu kolem střetu zájmů nakonec na stůl dostane Soudní dvůr EU.