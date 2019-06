Po pádu vlády míří Kurz k novému vítězství, populistická FPÖ jde ke dnu

V Rakousku se v květnu rozpadla vládní koalice lidovců (ÖVP) a protiimigračních svobodných (FPÖ). Vládní krizi spustilo zveřejnění tajně natočeného videa, na němž tehdejší šéf FPÖ a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache před rakouskými volbami v roce 2017 hovoří ve vile na Ibize s ženou, která se vydávala za neteř ruského oligarchy. Tématem rozhovoru bylo možné nezákonné financování Stracheho strany a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc.

Po rozpadu koalice chtěl kancléř Kurz dovést zemi k předčasným volbám s jednobarevnou vládou doplněnou o odborníky. Parlament ale kancléři i celé rekonstruované vládě po několika dnech působení vyslovil nedůvěru. Zemi nyní řídí lidovecký vicekancléř a ministr financí Hartwig Löger. Sestavením nové vlády už ale prezident Alexander Van der Bellen pověřil dosavadní předsedkyni ústavního soudu Brigitte Bierleinovou.

Podle průzkumu agentury Unique Research by chtělo v čele příští vlády vidět 38 procent lidí opět dvaatřicetiletého Kurze. Šéfku dosud opozičních sociálních demokratů (SPÖ) Pamelu Rendiovou-Wagnerovou by za kancléřku chtělo jen deset procent dotázaných. Větší důvěru má i prozatímní nástupce Stracheho v čele FPÖ Norbert Hofer, kterého podpořilo 14 procent dotázaných.

Po jasném vítězství v nedávných volbách do Evropského parlamentu by Kurzovi lidovci podle aktuálního průzkumu nyní vyhráli i předčasné parlamentní volby a to dokonce s ještě vyšším ziskem. Podpořilo by je 38 procent voličů. V posledních volbách v roce 2017 ÖVP dostala 31,5 procenta.

"Krone"-Umfrage: Nach Ibiza hebt ÖVP ab, SPÖ und FPÖ brechen einhttps://t.co/61sqGIuTkS pic.twitter.com/b9TdHHaBkB — Kronen Zeitung (@krone_at) 2. června 2019

SPÖ by podle průzkumu dosáhla na 21 procent. Jen o dva procentní body méně by dostala FPÖ. Ve srovnání s výsledkem voleb před dvěma lety by si ovšem svobodní značně pohoršili - z téměř 26 procent v roce 2017 na 19.

Do parlamentu by se podle průzkumu dostali ještě liberálové z NEOS a čtyřprocentní hranici by překonala i strana Nyní (Jetzt). Naopak Zelení, kteří v nedávných eurovolbách dostali 14 procent hlasů, by stejně jako v roce 2017 skončili těsně před branami rakouského parlamentu.