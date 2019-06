Den D: "No co, tak tedy začneme válku zde!" Zajímavosti o spojenecké invazi v Normandii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

6. června 1944 se v Normandii vylodila spojenecká vojska. Do historických knih se dostal například americký brigádní generál Theodore Roosevelt. Když zjistil, že v čele svých jednotek přistál na pláži Utah o téměř dva kilometry jinde, prohlásil: "No co, tak tedy začneme válku zde!"