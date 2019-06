Předčasné volby v Německu? Koalice se bude přes léto potácet, pak konec, píšou média

"Třebaže to nebyl její prvořadý cíl, Andrea Nahlesová svým rozhodnutím skončit v čele strany a poslanecké frakce odzvonila velké koalici," píše komentátor Süddeutsche Zeitung.

SPD si podle něj za pár měsíců zvolí nového předsedu, kterým se kvůli náladě ve straně ale nestane nikdo, kdo by se rozhodně stavěl za pokračování současné koalice vedené kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU). Vývoj ještě uspíší zářijové zemské volby v Braniborsku a Sasku, v nichž sociální demokracie zřejmě znovu utrpí debakl.

#Merkel: Wir werden die Regierungskoalition fortsetzen — mit großer Ernsthaftigkeit und großem Verantwortungsbewusstsein. — CDU Deutschlands (@CDU) 2. června 2019

"Shrnutí: velká koalice se bude ještě jedno léto potácet; pak je konec. Zřejmě tuto zimu se uskuteční nové volby," tvrdí komentátor, podle něhož je vyloučené, že by se bez voleb podařilo sestavit jinou vládu. Jedinou možnou alternativu - koalici CDU/CSU, Zelených a svobodných demokratů (FDP) - totiž nebudou chtít ani svobodní demokraté, ani Zelení, kteří jsou v průzkumech druhou nejsilnější stranou a v nových volbách mohou jen získat.

S koncem současné vlády počítá i komentátorka veřejnoprávní televize ARD. "Vlastně je teď možné jen jedno: odchod SPD z velké koalice," konstatuje a vyjadřuje přesvědčení, že bez tohoto kroku se sociální demokracie nemá šanci obnovit. Pro nejstarší německou demokratickou stranu přitom teď podle komentátorky nejde jen o to, najít novou tvář do svého čela, ale o všechno; o to, zjistit, co vlastně chce a umí.

Koalici, k jejímž největším zastáncům patřila právě Nahlesová, by SPD měla opustit i podle listu Frankfurter Rundschau.

Jinak další vývoj vidí deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle něhož současná vláda přežije. "Je velká koalice na konci? Nemusí SPD, nemusí všechny tři strany rychle utéct z tohoto vězení? Ne, protože od nových voleb si teď nikdo ze zúčastněných nemůže slibovat nic dobrého," míní list.

Deník Leipziger Volkszeitung zase klade řečnickou otázku, který z problémů v SPD by odchod z koalice a nové volby vyřešily.

Řada médií se shoduje v tom, že na předčasné volby teď není připraveno ani jedno z vládních uskupení. Také v CDU se totiž po propadu v evropských volbách ozývá stále hlasitější kritika šéfky strany Annegret Krampové-Karrenbauerové. Její pozice se teď podle komentátora televize n-tv sice kvůli překotnému dění v SPD stabilizuje, to ale nevydrží věčně. Pokud by se skutečně měly konat předčasné volby, přihlásí se podle něj kritici Krampové-Karrenbauerové hlasitě znovu.