Trump přiletěl do Británie. Urážel londýnského starostu, penis na trávníku

V britské metropoli amerického hosta čekají okázalé protokolární akce, komplikované jednání s odstupující Mayovou i velké veřejné protesty, které doprovázely také jeho minulou návštěvu loni v létě. Dnešní program, jehož součástí je položení věnců k hrobu neznámého vojína ve Westminsterském opatství a čaj s princem Charlesem, vyvrcholí večer slavnostním banketem a recepcí v Buckinghamském paláci.

Kontroverzní předehrou Trumpovy návštěvy byla podle britských médií jeho nedělní prohlášení, v nichž prezident pochválil lídra Strany pro brexit Nigela Farage a britského exministra zahraničí Borise Johnsona, který by měl podle šéfa Bílého domu Mayovou vystřídat. Předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn, který se prý na protest proti Trumpově "misogynní a rasistické rétorice" dnešních uvítacích akcí nezúčastní, Trumpova vyjádření označil za "naprosto nepřijatelný zásah do demokracie naší země".

Kritické poznámky amerického prezidenta zamířily i na londýnského starostu Sadika Khana, který před Trumpovou cestou do Londýna šéfa Bílého domu označil za globální hrozbu. Prezident dnes na twitteru napsal, že Khan je "unylý ztroskotanec" a neřád, který v čele londýnské radnice odvedl "příšernou práci".

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!