Stoletý kněz má čtyři syny, všichni se také stali kněžími

Probo Vaccarini podobně jako jeho vrstevníci poznal hrůzy druhé světové války. Po návratu ze Sovětského svazu pracoval jako geometr, oženil se a měl početnou rodinu.

V 51 letech, po smrti své ženy, nejprve přijal nižší kněžské svěcení a dostal na starost jednu z farností v Rimini, San Martino in Venti, kde působí dodnes.

zdroj: YouTube

Stoletý kněz vyznává kult populárního světce Padre Pia, přesněji svatého Pia z Pietrelciny, který za života proslul údajnou schopností uzdravovat nevyléčitelně nemocné. Vaccarini se s tímto kapucínským mnichem, který zemřel v roce 1968, znal a povolání ke kněžství prý pocítil při mši v jihoitalském městě San Giovanni Rotondo, kde jsou nyní uloženy světcovy ostatky.

V roce 1988, kdy mu bylo 69 let, dostal Vaccarini povolení od Vatikánu a s podporou svých potomků se nechal vysvětit na kněze.

"Než jsem se stal knězem, byl jsem otec a manžel," řekl jubilant v rozhovoru s místním týdeníkem Il Ponte. "Kněz. Kdo by si to pomyslel. A přece mám pocit, jako by mě vysvětili včera," dodal.

Na úterní mši v riminské katedrále se očekávají i jeho synové - Francesco, Giovanni, Giuseppe a Gioacchino. To, že si kněžskou dráhu vyberou čtyři bratři, je nezvyklé, ale to, že knězem se stane i jejich otec, je bezesporu jedinečné, poznamenala agentura ANSA.