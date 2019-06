Trump a Mayová se sejdou v úterý. Vyjednají novou obchodní dohodu?

Trump bude s britskou premiérkou hovořit těsně před její rezignací, kterou vyvolal opakovaný neúspěch prosadit brexitovou dohodu v dolní komoře britského parlamentu. Šéf Bílého domu brexit neskrývaně schvaluje a dává najevo, že ho považuje za první krok k novým obchodní vztahům s Londýnem.

Mayová spolu s Trumpem uspořádají v úterý dopoledne kulatý stůl za účasti amerických a britských podnikatelů, uvedl mluvčí. Ministerská předsedkyně rovněž provede amerického hosta válečnými kabinety bývalého britského ministerského předsedy Winstona Churchilla.

Na 250 britských vědců napsalo Mayové dopis s žádostí, aby s Trumpem probrala jeho odmítavý přístup ke klimatické dohodě, oznámil dnes list The Guardian. Skutečnost, že prezident odmítá globální oteplování, podle signatářů "zvyšuje ohrožení všeho živého".

Britští vědci pochválili přístup své země k boji se změnami klimatu, Trumpův přístup je s ním ale podle jejich názoru neslučitelný.

Mayová by podle vědců měla Trumpa vyzvat, aby respektoval vědecké důkazy o hrozbě klimatických změn. Prezident USA by měl respektovat americký závazek snížit do roku 2050 na nulu emise skleníkových plynů a měl by podporovat mezinárodní úsilí o omezení dopadů klimatických změn, uvádí se v dopise.