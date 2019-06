Boris Johnson chce být britským premiérem, kampaň zahájil zostra

Mayová v pátek složí funkci šéfky konzervativců kvůli tomu, že nedokázala Británii vyvést z EU na základě referenda z 23. června 2016. Až bude nalezen její nástupce, kterého by strana měla určit 20. července, odejde Mayová i z čela vlády.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK