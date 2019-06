Dopustil se Assange znásilnění? Verdikt švédského soudu ztížil vyšetřovatelům situaci

Dnešní rozhodnutí soudu v Uppsale, proti kterému se podle agentury AFP prokuratura pravděpodobně odvolá, je pro státní zastupitelství značnou komplikací. Neznamená sice, že by mělo předběžné vyšetřování zastavit, vyšetřovatelé ale budou muset Assange v případě zájmu vyslechnout v Británii, uvedla agentura AP.

Původně prokuratura chtěla po formálním zadržení v nepřítomnosti na Assange vydat evropský zatykač a na jeho základě požádat o jeho vydání. V Británii si Australan nyní odpykává 50týdenní trest za porušení podmínek kauce z roku 2012.

UN expert on torture believes that is what #Assange has been subjected to by UK, and big media won't allow that view to be reported. Talk among yourselves.... https://t.co/gvPKdoeXDC