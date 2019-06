Pohár trpělivosti přetekl. Další odkladt brexitu Francie odmítá

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Jednatřicátý říjen letošního roku je skutečně posledním termínem pro odchod Británie z Evropské unie. Na setkání s představiteli mezinárodních bankovních institucí to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Nová Evropská komise, která by měl začít pracovat od listopadu, by se podle něj už neměla brexitem zabývat. Macron ovšem připustil, že se situace může změnit, pokud by se Britové v otázce odchodu z EU ještě "rozhodli jinak".