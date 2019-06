Německo v politické krizi: Měly by být předčasné volby? Veřejnost je rozdělená

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Němci jsou zásadně rozděleni v názoru na to, jestli by se v současné situaci, kdy se koaliční sociální demokracie (SPD) ocitla ve vážné krizi, měly co nejrychleji uskutečnit předčasné volby. Pro je 39 procent dotázaných, proti ale úplné stejné procento. Ukázal to průzkum pro deník Bild, který se uskutečnil poté, co v neděli předsedkyně SPD Andrea Nahlesová oznámila, že rezignuje, což také v pondělí učinila.