Ve Francii odsoudili imáma, který pomáhal přepravovat migranty. Ten se z toho zhroutil

Kromě něj byl obviněn ještě 29letý Senegalec, který navštěvoval mešitu, kde imám vedl kázání. Tento muž byl odsouzen na 9 měsíců do vězení.

Vyšetřování případu začalo koncem března, kdy na pláži v severní Francii byly objeveny záchranné vesty, mokré pulovry a gumový člun. Policie později našla v imámově domě dvě lodě, tři přívěsné motory a záchranné vesty.

Oba muži se přiznali k nákupu sedmi lodí mezi prosincem 2018 a dubnem 2019. Imám tvrdil, že navštívil obchod v Deulemontu, na hranici s Belgií, aby si koupil čluny pro osobu, kterou identifikoval pouze jako Kamala.

Oba obžalovaní tvrdili, že si později uvědomili, že lodě jsou používány pro nelegální přechody přes kanál. „Když jsem se to dozvěděl, myslel jsem na děti na palubě a říkal jsem si, že by někdo mohl umřít. Zhroutil jsem se,“ uvedl senegalský muž u soudu. Imám řekl, že se "stydí".

Prokurátoři uvedli, že jejich vysvětlení „neodrážejí realitu“ a že imám, politický uprchlík z Íránu, často pohyboval v oblastech, kde byly lodě objeveny. Podle obžaloby byl imám v kontaktu s organizovanými gangy obchodníků s lidmi.

Server Euronews poukazuje, že imám byl odsouzen krátce poté, co v sobotu bylo zadrženo více než 70 lidí, kteří se pokusili překročit kanál La Manche z Francie do Velké Británie. Britský ministr vnitra Sajid Javid nazval tento jev, kdy jen v dubnu 2019 se okolo 140 imigrantů se pokusilo přes kanál, jako hluboce znepokojivý.

Podle Dublinských předpisů platných v celé EU jsou takové přechody mezi evropskými zeměmi nelegální. Migranti by měli žádat o azyl v první bezpečné zemi, do které dorazí. Od ledna bylo z Spojeného království vráceno do Evropy více než 30 lidí, kteří do země přišli nelegální cestou v námořních člunech.