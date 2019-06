Úřady po celém světě zakročily proti pašerákům zvířat, zachráněno 4500 plazů

Na takzvané operaci Blizzard spolupracovalo od poloviny dubna do poloviny května 22 států od Austrálie a Nového Zélandu, přes Francii či Německo až po USA a Kanadu. Česká republika mezi nimi v pondělní tiskové zprávě Europolu uvedena není.

Úřady zadržely mimo jiné 2703 suchozemských a mořských želv, 1059 hadů, 512 ještěrek a gekonů a 20 krokodýlů a aligátorů. Kromě toho úřady pašerákům zabavily hotovost, hodinky, léky či vycpaná zvířata.

Thousands of reptiles saved from becoming wallets in an international operation involving agencies from 22 countries and coordinated by #Europol and @INTERPOL_HQ 12 arrests in Italy and Spain: https://t.co/I4zF9xQZkh pic.twitter.com/53HrAW5iyU