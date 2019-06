Trump budí vášně. Odpůrci nafoukli vzteklé batole, vznáší se nad Londýnem

Podle některých předpovědí se mělo do protestu zapojit sto tisíc až čtvrt milionu účastníků. K zajištění veřejného pořádku londýnská policie povolala 2600 mužů. Původní plán organizátorů projít od Trafalgarského náměstí k parlamentu kolem sídla premiérky Theresy Mayové v Downing Street radnice nepovolila. Trasa pochodu měla proto k parlamentu demonstranty přivést podél břehu Temže.

V davu protestujících se objevila vtipná, občas ale i vulgární hesla. Agenturu Reuters zaujala velká postava Donalda Trumpa sedícího se spuštěnými kalhotami na zlatém záchodě. "Kliď se, Trumpe! Naši vlastní politiku si dokážeme podělat sami," stálo na plakátě poblíž.

Big, organge, silly, and over-inflated - luckily we Brits know just how to respond to President Donald Trump



