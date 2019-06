Trump jedná s Mayovou o obchodní dohodě, Huawei a ochraně klimatu

Mayová, která nedokázala Británii vyvést z EU na základě referenda z roku 2016, s Trumpem jedná nedlouho před svým odchodem z vedení Konzervativní strany i britské vlády. Trump dává najevo, že její postup při dojednávání podmínek brexitu neschvaluje a jako jejího nástupce otevřeně podporuje bývalého šéfa diplomacie Borise Johnsona.

Ve víkendovém rozhovoru s deníkem The Sun Trump řekl, že Johnson by byl velmi dobrý premiér. Nevyloučil ani setkání s Nigelem Faragem, militantním vůdcem unijních odpůrců.

Vztah Trumpa k brexitu označuje část britského tisku za nejsledovanější téma návštěvy. Schůzka s Johnsonem nebo Faragem, kterou šéf Bílého domu před odletem nevylučoval, se zatím neuskutečnila a oba politici si údajně stěžují, že se je Mayová během Trumpova pobytu snaží izolovat.

Televize Sky News dnes zveřejnila nepotvrzenou zprávu, že se Trump setká s ministrem životního prostředí Michaelem Govem, jedním z favoritů na post budoucího ministerského předsedy.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall @ClarenceHouse The Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal, The Duke of York and The Earl and Countess of Wessex are also in attendance at the #USStateVisit banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/rSWSNV1FKn