Finsko si došlápne na migranty. Chystá pro ně velké překvapení

Vláda plánuje použít monitorovací náramky jako součást série azylových reforem, jejíž obrysy pronikly do finských médií. Úřady by díky tomuto opatření mohly sledovat odmítnuté žadatele o azyl, aniž by je museli zadržovat, uvádí finské noviny Helsingin Sanomat .

Náramky ovšem nebudou určeny pro všechny odmítnuté žadatele o azyl. Nosit by je měli jen ti, kteří budou splňovat kritéria stanovená zákonem a u kterých budou orgány považovat opatření za odůvodněné.

Zákon ještě nemá přesné obrysy, debatuje se třeba o tom, zda by je mohly nosit například děti, popřípadě nezletilí. Navíc není jasné, zda budou platit stejná nebo volnější kritéria než která stanovuje současný finský zákon o zadržování cizinců, který definuje šest možných podmínek pro zajištění. Mezi ně patří například riziko, že se dotyčný ukryje nebo se pokusí o útěk, podezření z trestné činnosti nebo ohrožení národní bezpečnosti.

Mírně se zvýší i kvóta pro nové uprchlíky. Tento krok ovšem kritizuje několik levicových stran, které chtěly kvóty ještě více rozšířit. Vláda se také snaží zkrátit dobu projednání žádosti o azyl na šest měsíců. Vládní program si také klade za cíl uzavřít dohody o navrácení s příslušnými zeměmi.