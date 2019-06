Podivná aliance: Trump telefonoval Borisi Johnsonovi, ještě nedávno se uráželi

Trump před odletem do Londýna prohlásil, že Johnson by jako budoucí britský premiér odvedl "velmi dobrou práci". Johnsona prý měl vždycky rád. "Nevím, jestli ho vyberou, ale je to moc dobrý chlapík, talentovaný člověk," uvedl Trump v rozhovoru pro britský list The Sun.

Interesting alliance #Trump #Farage and #Johnson. So, we turn our back on the alleged rule and bureaucracy of the #EU (where we have a vote) and turn cap in hand to the USA (where I doubt that we will have a vote on who is in the Senate!) #RevokeA50 #TakingBackControl pic.twitter.com/pKtcdNdFxd