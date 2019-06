Slovenské hnutí podává ústavní stížnost na eurovolby, doplatilo na nové pravidlo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenské neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) dnes podalo stížnost k ústavnímu soudu na výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Důvodem je skutečnost, že hnutí má mít v EP až do odchodu Británie z EU pouze jednoho europoslance, zatímco jiná slovenská strana s nižší podporou v eurovolbách získala hned dva mandáty. ČTK to sdělil mluvčí KDH Stano Župa.