Hrozí nová říjnová revoluce? Walesa varoval před populismem a sociální nerovností

"Ani komunismus, ani současný kapitalismus nejsou vhodné v 21. století. Lidé neakceptují rozdělování bohatství, jak se to dělá dnes a které hrozí i do budoucna. Takže by mohla přijít jakási (nová) říjnová revoluce, pokud nezasedneme ke stolu s těmi, kteří toto bohatství vlastní," zdůraznil Walesa podle agentury AFP.

Před 30 lety "se naší generaci podařilo něco neuvěřitelného: nabídli jsme světu novou šanci, a to bez vyvolání jaderné války", prohlásil rovněž legendární vůdce odborového hnutí Solidarita. To protestními akcemi v Polsku postupně přivodilo pád vládnoucí komunistické strany.

Shromáždění v Gdaňsku se zúčastnily i další významné osobnosti tehdejších událostí, ale i další postkomunističtí prezidenti Aleksander Kwaśniewski a Bronislaw Komorowski. Odpoledne by měl v této kolébce hnutí Solidarita pronést projev u příležitosti 30. výročí převratných voleb předseda Evropské rady, bývalý polský premiér Donald Tusk.

Samostatné akce k tomuto výročí pořádají ve Varšavě nejvyšší představitelé státu a vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně prezidenta Andrzeje Dudy a premiéra Mateusze Morawieckého.