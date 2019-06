"Bude to úžasné!" Trump avizoval obchodní dohodu s Británií, došlo i na Huawei

"Když jednáte o obchodní dohodě, na stole jsou všechny možnosti, takže i NHS je na stole nebo všechno ostatní," uvedl Trump na otázku ohledně možného přístupu amerických firem do NHS. Tento bod před Trumpovým příjezdem zmínil americký velvyslanec v Londýně, což vzbudilo kritické reakce především labouristické opozice. Šéf labouristů Jeremy Corbyn dnes uvedl, že "bude bojovat do posledního dechu", aby NHS udržel z dosahu amerických společností.

