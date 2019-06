Trump obrátil. Pochválil Mayovou za brexit

Před odletem do Londýna Trump v rozhovoru s britskými novináři kritizoval tamní vládu za to, že při vyjednávání "umožnila EU držet všechny karty". Při loňské návštěvě Británie zase uvedl, že Mayová ignorovala jeho rady. Premiérka následně prozradila, že jí Trump radil unii žalovat.

I na tento bod dnes při jejich společné tiskové konferenci přišla řeč, Trump ovšem tentokrát Mayovou chválil a řekl, že je "asi lepším vyjednavačem, než jsem já". "Myslím, že premiérka to dostala do velmi dobrého bodu, kde se něco stane v blízké budoucnosti," citovala prezidenta televize Sky News. Trump zároveň naznačil, že zbylé země unie budou nyní nuceny požadavkům Británie ustoupit.

Na otázku, zda by Británie měla z EU odejít na konci října s dohodou nebo bez ní, odpověděl, že "by se to asi mělo stát". Mayová zopakovala svůj postoj, že preferuje "spořádaný" brexit s dohodou. Podle Trumpa je britský odchod z unie dobrou věcí, protože země "chce svou vlastní identitu a své vlastní hranice". Šéf Bílého domu kromě toho před novináři zopakoval podle médií již vyvrácené tvrzení o tom, že výsledek brexitového referenda předpověděl den před jeho konáním.

Na závěr tiskové konference se v poměrně uvolněné atmosféře vyjádřil i k začínající volbě nového lídra vládní Konzervativní strany. Dobrou práci by podle něj v tomto směru odvedl jeden z nejznámějších stoupenců brexitu Johnson, stejně jako jeho nástupce na pozici šéfa britské diplomacie Hunt. O jiném favoritovi, kterým je ministr životního prostředí Michael Gove, řekl, že jej nezná. Zpravodaj listu Daily Mail John Stevens na to reagoval zveřejněním společné fotografie Govea a Trumpa.

Ještě předtím prezident Spojených států reagoval na kritiku ze strany lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, který dnes vystoupil na londýnské demonstraci proti přítomnosti amerického prezidenta. Řekl, že opozičního vůdce nezná, avšak považuje jej za "negativní sílu". Britští novináři následně potvrdili další Trumpův výrok o tom, že Corbyn prezidentovi nabízel v rámci návštěvy Británie osobní setkání, avšak americká hlava státu nabídku odmítla.

V centru Londýna dnes proti Trumpovi demonstrují tisíce lidí, prezident však zprávy o protestech označil za "fake news". Viděl prý jen "velmi, velmi malou skupinku lidí". Naopak hovořil o tisících jásajících lidí v ulicích, a to jak dnes, tak v pondělí.