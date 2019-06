Těhotné a děti od Notre-Dame musí na vyšetření. Co jim hrozí?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Těhotné ženy a malé děti žijící v okolí vyhořelé pařížské katedrály Notre-Dame by se měly preventivně podrobit testům na úroveň olova v krvi. Oznámily to dnes francouzské úřady poté, co lékaři jednomu dítěti žijícímu v blízkosti chrámu naměřili vyšší koncentraci olova v krvi, než je norma.