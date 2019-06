V Dánsku se konají volby. Protiimigrační stranu zřejmě čeká výprask, uškodily jí skandály

Volební místnosti se otevřely v 08:00 a voliči mají možnost hlasovat do 20:00 SELČ. Pak budou zveřejněny odhady výsledků. Triumf Sociálnědemokratické strany v čele s 41letou Mette Frederiksenovou se očekává i přesto, že nedávné volby do Evropského parlamentu (EP) vyhrála středopravá Liberální strana Venstre.

V posledních průzkumech vyjádřilo podporu sociálním demokratům přes 27 procent dotázaných, Liberální straně Venstre přibližně 20 procent respondentů. Třetí Dánská lidová strana měla podporu kolem 11 procent, což je o deset procentních bodů méně, než DF získala ve volbách v roce 2015.

Partilederrunden bekræfter, at hvis @DanskDf1995 ikke bliver stærkt, så vil de Radikale få den afgørende stemme og derved gennemtvinge åbne grænser og åbne kasser. Vi har brug for alle stemmer i morgen. X ved Liste O. #dkpol #fv19 pic.twitter.com/XDW8kwp1ZU — Peter Skaarup (@skaarup_df) 4. června 2019

Opoziční blok středolevých a levicových stran, kam se řadí i Socialistická lidová strana, Radikální strana Venstre a Červeno-zelené spojenectví, by měl získat výrazně nadpoloviční většinu hlasů.

Předvolební kampani dominovala témata migrace, sociálního zabezpečení a klimatických změn. Sociální demokraté si přízeň lidí získali sliby zvýšit sociální výdaje a omezit přistěhovalectví s cílem ochránit sociální systém a integrovat ty migranty, kteří do Dánska přišli v minulých letech.

Dánsko v roce 2015 patřilo s 21.000 žadateli o azyl k zemím, kam přišlo nejvíce uprchlíků v přepočtu na obyvatele. V důsledku zpřísnění dánských přistěhovaleckých zákonů počet žadatelů o azyl v zemi od té doby výrazně klesl a v roce 2017 dosáhl pouhých 3500.

Předchozí vlády rovněž v reakci na stárnutí dánské populace prosadily nepopulární opatření v podobě postupného zvýšení důchodového věku ze stávajících 65 na celosvětově rekordních 73 let a zkrátily dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti ze čtyř na dva roky. Sociálnědemokratická strana slibuje, že tento trend zastaví. Lidem, kteří pracovali více než 40 let, chce například umožnit dřívější odchod do důchodu.